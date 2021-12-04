Osmaniye’de Covid-19 Denetimleri Aralıksız Devam Ediyor

Dinamik Denetim Modeli çerçevesinde, kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam anlamıyla normalleşmenin sağlanması için temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını kapsayacak şekilde belirlenen kurallara toplumun tüm kesimlerince uyulmasının sağlanması amacıyla yapılan geniş kapsamlı denetimler Osmaniye'de tüm yaşam alanlarında devam ediyor.
Oktay Cirit Sokak boyunca gerçekleştirilen denetimlere; Vali Dr. Erdinç Yılmaz, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Hulusi Akkuş, İl Sağlık Müdürü Dr. Hasan Öznavruz, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür Guddusi Arık katıldı. Kamu kuruluşları il müdürlerinin yer aldığı gruplar halinde yapılan denetimler ilin diğer yaşam alanlarında da gerçekleştirildi.
Denetimleri sırasında esnaf ve vatandaşlarımızın öncelikle hatırlarını sorarak bir süre sohbet eden Vali Dr. Erdinç Yılmaz, ilimizde vaka sayısında artış olduğunu belirterek, korona virüsle hep birlikte mücadele etmemiz gerektiğini ve bu mücadelede tedbirlere hassasiyetle uyulmasının, aşı olmanın çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı.
Vali Dr. Erdinç Yılmaz denetimlerinin ardından yaptığı açıklamada, denetimlerin aralıksız devam ettiğini ifade ederek, "Osmaniye'miz maalesef korona virüsün en yüksek seyrettiği illerin başında geliyor. Bu hepimizi çok üzmekte. İnanıyorum ki Osmaniyeli hemşehrilerimizle birlikte bu kötü durumu bitireceğiz. Bunu yapmamız için de hep birlikte mücadele etmemiz gerekiyor. Bu mücadeleyi hep birlikte sürdürdüğümüzde çok iyi sonuçlar aldığımız zamanlar oldu. Genelde iyiydik ama şu geldiğimiz noktada maalesef vaka oranında en başta olan iliz.
Yılgınlığa düşmeden, bıkmadan, usanmadan, bitene kadar mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah önümüzdeki süreçte daha iyi, daha güzel sonuçlar alacağımıza inanıyorum. Osmaniyeli hemşehrilerimize tedbirlere uymalarının ve aşılarını bir an evvel yaptırmalarının, aşı sürecini tamamlamamış olan vatandaşlarımızın bu süreci en kısa zamanda tamamlamalarının bu mücadelede çok önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 12 yaş ve üzerindeki çocuklarımızın aşı olması eğitim öğretimin devamı açısından çok önemlidir. Vatandaşlarımızın çocuklarının aşı olmalarını sağlamaları bu mücadelede çok önemli."dedi.