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Giriş Tarihi: 8.2.2023 16:38 Son Güncelleme: 8.2.2023 16:51

Osmaniye’de depremde hayatını kaybetti, Trabzon’da toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin etkilediği illerden biri olan Osmaniye’de 3,5 aydır bölgedeki hızlı tren projesinde formen çalışan Trabzon’lu Mücahit Akbayrak (32) kaldığı otelin depremde çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti.

Özgür ÖZDEMİR Özgür ÖZDEMİR
Osmaniye’de depremde hayatını kaybetti, Trabzon’da toprağa verildi

Kahramanmaraş'ta meydana gelen şiddetli depremin etkilediği illerden biri olan Osmaniye'de 3,5 aydır bölgedeki hızlı tren projesinde formen çalışan Trabzon'lu Mücahit Akbayrak (32) kaldığı otelin depremde çökmesi sonucu enkaz altında kalarak hayatını kaybetti. Akbayrak'ın cenazesi yapılan otopsinin ardından memleketi Trabzon'a gönderildi. Akbayrak'ın cenazesi Fatih mahallesindeki Yeni Fatih Camiinde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Araklı ilçesi Birlik mahallesindeki aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenazeye Akbayrak'ın babası Metin Akbayrak'ın yanı sıra Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Araklı Belediye Başkanı Recep Çebi, CHP Ortahisar İlçe Başkanı Fatih Suat Oyman, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

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Osmaniye’de depremde hayatını kaybetti, Trabzon’da toprağa verildi
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