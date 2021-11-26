Osmaniye’de ehliyetsiz sürücü dehşeti: 1 ölü 2 yaralı!

-HAYATINI KAYBEDEN ZİYA KESİLMEZ-

Kaldırıma çıkan araç, hayvan yemi satan iş yerine girdi. Bu sırada kaldırımda yürüyen Bahattin Kuzu (72), eşi Kafiye Kuzu (67) ve Ziya Kesilmez aracın altında kaldı.



İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ziya Kesilmez, kurtarılamadı. Kazanın ardından sürücü Murat Ö., polis tarafından gözaltına alındı.