Osmaniye’de eşi ve çocuğunu katletmişti! Feci şekilde bulundu...

Jandarma ekipleri, Ömer Sevimli'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sevimli'nin aracı evine yakın bir noktada terk edilmiş, telefonu da taşın üstünde parçalanmış olarak bulundu. Bölgede arama yapan ekipler, sabaha karşı araca yakın bir noktada Ömer Sevimli'nin cesedine ulaştı. Tabancayla intihar ettiği üzerinde durulan Sevimli'nin cesedi, otopsi için morga kaldırıldı.