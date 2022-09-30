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Giriş Tarihi: 30.9.2022 21:15

Osmaniye'de feci kaza: Aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole devrildi. Kaza sonucu 13 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti, 6 kişi ise yaralandı.

AA
Osmaniye’de feci kaza: Aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

Hacı Hüseyin Torun'un (38) idaresindeki 80 FH 202 plakalı otomobil, Yeşildere Mahallesi Ağalar mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarına devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Hacı Hüseyin ile otomobilde bulunan, Döndü (33), Ramazan (13), Erhan (11), Gülay (9), Duygu Zeynep (6) ve bebek Ali Can Torun ambulanslarla Düziçi Devlet Hastanesine kaldırıldı.

13 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan Ramazan Torun, hastanede yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

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Osmaniye'de feci kaza: Aynı aileden 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
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