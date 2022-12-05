Osmaniye’de ilginç olay: Korktu, soygun yapmadan kaçtı!

Film sahnelerini aratmayan olay Pazar Mahallesi'nde Nusret Kırpık, işlettiği makette sabah saat 07.30'da meydana geldi. Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran 25 yaşlarındaki soyguncu, markete girip, işletmeci Nusret Kırpık'a tabancasını doğrultu. Kasadaki paraları isteyen soyguncu bu sırada tabancayla bir el ateş etti.