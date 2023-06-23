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Giriş Tarihi: 23.6.2023 21:48 Son Güncelleme: 23.6.2023 22:39

Osmaniye'de kahreden olay: Daha 18 yaşındaydı

Osmaniye'de girdiği sulama kanalında akıntıya kapılıp, itfaiye ekiplerince sudan çıkarılan ve hastaneye kaldırılan Ahmet Kundakçı (18), hayatını kaybetti...

DHA
Osmaniye’de kahreden olay: Daha 18 yaşındaydı

Acı olay, akşam saatlerinde merkeze bağlı Cevdetiye Beldesi'nde meydana geldi. Arkadaşlarıyla Devlet Su İşleri'ne (DSİ) ait sulama kanalına giren Ahmet Kundakçı, akıntıya kapılıp, gözden kayboldu.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı Su Altı ve Su Üstü Kurtarma ekibi ve ambulans sevk edildi. Yapılan aramada kanal içinde bulunan Ahmet Kundakçı, dalgıç itfaiyeciler tarafından sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Bilinci kapalı olan Kundakçı, ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kundakçı, doktorların yaptığı tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Gencin cenazesi morga kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Osmaniye'de kahreden olay: Daha 18 yaşındaydı
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