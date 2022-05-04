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Giriş Tarihi: 4.5.2022 21:09

Osmaniye'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı

İHA
Osmaniye’de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2’si ağır 4 yaralı

Osmaniye'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2'si ağır 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Osmaniye-Kadirli karayolu üzeri Sakarcalık köyü civarında meydana geldi. Yol üzerinde seyir halinde olan kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı.

YARALILAR HASTANELERE SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası hurdaya dönen araçlardaki yaralılar kazayı görenlerin yardımıyla araçtan çıkarıldılar. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulanslarla Osmaniye'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan ismi henüz öğrenilemeyen 1 kişi hayatını kaybederken 2'si ağır olmak üzere 4 yaralının tedavisi sürüyor.

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Osmaniye'de kamyonet ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 ölü, 2'si ağır 4 yaralı
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