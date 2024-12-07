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Giriş Tarihi: 7.12.2024 08:56

Osmaniye'de kan donduran kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Korkunç kaza gece saatlerinde Osmaniye Kadirli karayolunda meydana geldi. İki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı. İşte haberin detayları...

DHA
Osmaniye’de kan donduran kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 23.00 sıralarında Osmaniye- Kadirli karayolunda meydana geldi. Sürücüsünün isim öğrenilemeyen 80 ADK 201 plakalı otomobil, Mehmet Akıncı yönetimindeki otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerce yapılan kontrolde Mehmet Akınıcı'nın yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan diğer otomobilin sürücüsü ile yanındaki kişi ise Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Osmaniye'de kan donduran kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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