Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de kaybolan kadın için arama başlatıldı
Giriş Tarihi: 28.4.2022 04:46

Osmaniye’de kaybolan kadın için arama başlatıldı

İHA
Osmaniye’de kaybolan kadın için arama başlatıldı

Osmaniye’nin Düziçi ilçesinde kendisinden haber alınamayan ve sara hastası olduğu iddia edilen Necla Yücel (40), için arama çalışması başlatıldı

Edinilen bilgiye göre, Düziçi İlçesi Söğütlügöl Mahallesi'nde ablasıyla birlikte yaşayan sara hastası Necla Yücel, iddiaya göre akşam saatlerinde evden çıktı. Karanlığın bastırmasıyla birlikte eve dönmeyen Yücel'i merak eden aile bireyleri komşuların da desteğiyle evin yakınlarında aramaya koyuldu. Aramalardan sonuç alamayan aile bireyleri durumu 112 Acil Komuta Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine adrese jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, Necla Yücel'i aramaya başladı. Vatandaşların da destek verdiği arama çalışmalarına ormanlık alandan başladığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

İnşirah Suresi Arapça Okunuşu ve Türkçe Anlamı - İnşirah Suresi Oku, Dinle, Meali ve Faziletleri
Pençe-Kilit Operasyonu ile teröristler iyice köşeye sıkıştı! PKK elebaşı Duran Kalkan: Bizi ortadan kaldıracaklar
Son dakika! Başkan Erdoğan: Ayasofya Camii aslına rücu ettirildi
SON DAKİKA: İBB personelinin terör kampında keleşli fotoğrafı ortaya çıktı! Gözaltına alındı...
SON DAKİKA: MEB yeni programı başlatıyor! İlk olarak liselerde denenecek! Süre 4 yıl...
Son dakika! Başkan Erdoğan'dan Osman Kavala açıklaması: "Türkiye'nin Soros'uydu"
Son dakika! Bakan Dönmez: "Kılıçdaroğlu'nun ziyaret ettiği evde elektrikleri kendileri kesmişler"
Ukrayna uyruklu Viktor Parkhomenko hastane odasında Müslüman oldu
SON DAKİKA | Bakan Soylu duyurdu! İstanbul'da terör hücresi çökertildi: 5 kg patlayıcı ele geçirildi
Fatiha Suresi Duası Okunuşu Ve Anlamı - Fatiha Suresi Arapça Yazılışı, Türkçe Meali Ve Tefsiri
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de kaybolan kadın için arama başlatıldı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA