Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de korkunç olay: Televizyon patladı 1 kişi öldü!
Giriş Tarihi: 13.1.2023 13:57 Son Güncelleme: 13.1.2023 13:59

Osmaniye'de korkunç olay: Televizyon patladı 1 kişi öldü!

Osmaniye'de bir evde televizyonun patlaması sonucu yaşlı adam hayatını kaybetti.

İHA
Osmaniye’de korkunç olay: Televizyon patladı 1 kişi öldü!
Olay, merkeze bağlı Yeniköy köyünde bir evde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Evdeki televizyon büyük bir gürültüyle patladı. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Patlama esnasında evde bulunan 83 yaşındaki Mustafa Avcılar, ağır yaralandı. Yaralı, sağlık ekiplerinin yaptığı müdahale sonrası kentte özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşlı adam kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika | AK Parti anket sonuçlarını açıkladı: İşte son seçim anketine göre oy oranları
SON DAKİKA: Bakan Karaismailoğlu: İstanbul Havalimanı Metro Hattı ile seyahat süresi 12 dakika olacak
Domino nakille iki hayat kurtuldu! Dünyada nadir yapılan ameliyat Antalya'da gerçekleştirdi
İsveç'teki alçak eylemin ardından Türkiye'den peş peşe tepkiler: NATO üyelik süreci bu şartlarda zor
Son dakika: İsveç'teki alçak eylem! Başkan Erdoğan’ın avukatı suç duyurusunda bulundu
Şar ili şar şarrani
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
Son dakika: Sözleşmeliye kadro teklifi TBMM'de! Kimler kadroya geçebilecek? AK Parti'den flaş açıklama
6'lı masanın medyadaki yandaşları da ümidi kesti; Çok sert ifadeler, ağır eleştiriler
Erdoğan iyi ki Davutoğlu ve Babacan’ı 6’lı masaya monte etmiş
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de korkunç olay: Televizyon patladı 1 kişi öldü!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA