Osmaniye’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Giriş Tarihi: 20.11.2025 12:19 Son Güncelleme: 20.11.2025 12:20

Son Dakika: Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde saat 12:09'da 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem, bölgedeki vatandaşlar tarafından hissedildi. Yetkililer, gelişmelerle ilgili bilgilendirmeye devam ediyor. İşte. Osmaniye depremi ile ilişkin güncel veriler.

Son Dakika: Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının ayrıntılarını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle paylaşılan bilgilere göre, deprem 20 Kasım 2025 saat 12:09'da kaydedildi. İşte Bahçe'deki depremin detayları…

SON DAKİKA: OSMANİYE'DE DEPREM!
AFAD verilerine göre Osmaniye Bahçe merkez üssünde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ve etkileriyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.

Büyüklük:4.4 (Mw)Yer:Bahçe (Osmaniye)
Tarih:2025-11-20
Saat:12:09:08 TSİ
Enlem:37.14417 N
Boylam:36.61722 E
Derinlik:8.8 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

