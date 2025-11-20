Osmaniye’de korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Osmaniye’de deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Son Dakika: Osmaniye'nin Bahçe ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremi hisseden vatandaşlar sarsıntının ayrıntılarını araştırıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileriyle paylaşılan bilgilere göre, deprem 20 Kasım 2025 saat 12:09'da kaydedildi. İşte Bahçe'deki depremin detayları…
SON DAKİKA: OSMANİYE'DE DEPREM!
AFAD verilerine göre Osmaniye Bahçe merkez üssünde 4.4 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Depremin derinliği ve etkileriyle ilgili bilgiler gelmeye devam ediyor.
SON DEPREMLER LİSTESİ
Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesive AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.
