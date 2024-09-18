Osmaniye’de okul servisiyle otomobil çarpıştı: 11 öğrenci yaralı!

112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Bir başka aracın kamerasına yansıyan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.