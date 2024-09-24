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Giriş Tarihi: 24.9.2024 12:41

Osmaniye'de sokak ortasında vahşet: 1 ölü 2 yaralı!

Osmaniye'de korkunç bir olay yaşandı. Sokakta çıkan silahlı kavgada Abdurrahman Can Çalış (19) hayatını kaybetti, 2 arkadaşı da yaralandı.

DHA
Osmaniye’de sokak ortasında vahşet: 1 ölü 2 yaralı!

Kanlı olay, dün akşam saatlerinde Kadirli ilçesi Bağ Mahallesi'nde meydana geldi. Arkadaşları A.K. ve T.K. ile yolda yürüyen Abdurrahman Can Çalış, karşılaştığı bir kişiyle tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kimliği tespit edilemeyen kişi, tüfekle ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Çalış ile A.K. ve T.K. kardeşler, yaralandı. Yaralılardan durumu ağır olan Çalış, Osmaniye Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Abdurrahman Can Çalış, hastanede hayatını kaybetti. 2 kardeşin durumunun iyi olduğu belirtilirken, kaçan şüpheli aranıyor.

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Osmaniye'de sokak ortasında vahşet: 1 ölü 2 yaralı!
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