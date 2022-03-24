Osmaniye’de soydular, Anamur’da polise yakalandılar

Osmaniye İlinde, Haso Ş. (85), eşi ve bakıcılarının yaşadığı eve yüzlerinde kar maskesiyle giden 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıttı. Yaşlı çiftin bir olaya karıştığı ve bu kapsamda arama yapmaları gerektiği yalanını söyleyen şüpheliler, eve girdi. Silahlarla yaşlı çifti ve bakıcıyı etkisiz hale getiren zanlılar, çelik kasadan yaklaşık 350 bin lira değerindeki altın ve dövizi alarak kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden iki zanlının kaçtığı otomobili tespit etti. Anamur'da durdurulan otomobilde Y.O. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.