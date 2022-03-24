Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’de soydular, Anamur’da polise yakalandılar
Giriş Tarihi: 24.3.2022 15:32 Son Güncelleme: 24.3.2022 15:56

Osmaniye’de soydular, Anamur’da polise yakalandılar

KAMİL CÖMERTLER
Osmaniye’de soydular, Anamur’da polise yakalandılar

Osmaniye'de, evine girdikleri yaşlı çiftin yaklaşık 350 bin liralık altın ve dövizini silah zoruyla gasp eden iki şüpheli, Anamur'da polisten kaçamadı.

Osmaniye İlinde, Haso Ş. (85), eşi ve bakıcılarının yaşadığı eve yüzlerinde kar maskesiyle giden 2 kişi, kendilerini polis olarak tanıttı. Yaşlı çiftin bir olaya karıştığı ve bu kapsamda arama yapmaları gerektiği yalanını söyleyen şüpheliler, eve girdi. Silahlarla yaşlı çifti ve bakıcıyı etkisiz hale getiren zanlılar, çelik kasadan yaklaşık 350 bin lira değerindeki altın ve dövizi alarak kaçtı.

Olayın bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerinden iki zanlının kaçtığı otomobili tespit etti. Anamur'da durdurulan otomobilde Y.O. ve E.K. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Konya'da hastanedeki dehşetin detayları belli oldu! Doktorun başına silah dayayıp, ‘sadece babamla ilgilen’ demiş
SON DAKİKA: Diyarbakır sanayi sitesinde patlama! Yaralılar var; Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
Ayşe Tolga'nın imdadına eski eşi koştu! Ünlü oyuncuya ev hediye eden Marsel Eskinazi "Böyle erkekler de var" dedirtti!
Son dakika: NATO Olağanüstü Liderler Zirvesi başladı! Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği...
Mart anketinde hangi parti önde?
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Meral Akşener'in 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili iddiasını yalanladı
Son dakika: Ticaret Bakanlığı şeker stokçuları ile ilgili harekete geçti: İnceleme başlatıldı
Ankara’da lise öğrencisinin öğretmene yaptığı saygısızlığa soruşturma
Bizi sizden koruyun, başka ihsan istemez
SON DAKİKA: 16 milyarlık banka vurgununda 4 kritik nokta! Savcılık bu soruların yanıtını arıyor...
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye’de soydular, Anamur’da polise yakalandılar
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA