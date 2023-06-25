Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü
Giriş Tarihi: 25.6.2023 06:06

Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü

Osmaniye’de sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüje çarpıp karşı şeride geçerek beton bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.

DHA
Osmaniye’de trafik kazası: 2 ölü

Kaza, saat 22.30 sıralarında D-400 karayolu, Osmaniye- Düziçi istikametinde meydana geldi. Kent merkezinden, Düziçi istikametine gitmekte olan Ersin Kar yönetimindeki 55 AFE 158 plakalı otomobil, Çona Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak refüje, ardından karşı şeride geçip beton bariyere çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ersin Kar ve Furkan Bebek'in yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

Tatil için geldiği Antalya'da denize girdi! Döndüğünde otomobilin haline inanamadı!
Son dakika | Başkan Erdoğan, Putin ile görüştü: Rusya yönetimine destek mesajı...
"Hayatımın en büyük pişmanlığım" diyerek açıkladı! Akşener'den Kılıçdaroğlu ve CHP'ye sert sözler
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğeni yakalandı
Zonguldak'ta Rusya'dan gelen gemide mayın alarmı!
Kaybeden İstanbul oldu
Benim yerimde Erdoğan olsaydı ne yapardı?
Gusül (Boy) Abdesti Nasıl Alınır? - Erkek Ve Kadın Gusül Abdesti Alınışı Anlatımı
SON DAKİKA | Dev vurgunda flaş gelişme! 10 TikTok fenomeni tutulandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Osmaniye'de trafik kazası: 2 ölü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA