Osmaniye’de vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza, saat 20.00 sıralarında Osmaniye- Kadirli karayolu, Cevdetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABG 321 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 80 GY 117 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3'ü ambulansta yaralanan 4 kişi, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.





OTOMOBİLDEKİ 3'ÜNCÜ KİŞİ DE ÖLDÜ



Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan 3'üncü kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansta bulunan ve tedavisi devam eden 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.