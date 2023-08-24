Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye'de vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı
Giriş Tarihi: 24.8.2023 22:18 Son Güncelleme: 24.8.2023 22:19

Osmaniye'de vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı

Osmaniye'de vakaya giden ambulans ile karşı yönden gelen otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.

DHA
Osmaniye’de vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı

Feci kaza, saat 20.00 sıralarında Osmaniye- Kadirli karayolu, Cevdetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsü öğrenilemeyen 80 ABG 321 plakalı otomobil, karşı yönden gelen 80 GY 117 plakalı ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 2 kişinin yaşamını yitirdiği belirlenirken, 3'ü ambulansta yaralanan 4 kişi, Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı.



OTOMOBİLDEKİ 3'ÜNCÜ KİŞİ DE ÖLDÜ

Hastaneye kaldırılarak tedaviye alınan yaralılardan otomobilde bulunan 3'üncü kişi de doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ambulansta bulunan ve tedavisi devam eden 3 kişinin ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

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Osmaniye'de vakaya giden ambulans kaza yaptı: 3 ölü, 3 yaralı
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