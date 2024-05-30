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Giriş Tarihi: 30.5.2024 02:31

Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Doğan’ın Kırmıtlı Köyü'nün muhtarı olduğu öğrenildi

İHA
Osmaniye’de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, Osmaniye - Kadirli karayolu Yeniköy Köyü mevkiinde meydana geldi. Yunus Doğan idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna arkadan çarptı ardından savrulan otomobil karşı yönden gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka otomobil ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada Yunus Doğan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken otomobilde bulunan eşi Esengül Doğan ve çocukları Burak Efe Doğan yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazada hayatını kaybeden Yunus Doğan'ın Kırmıtlı Köyü'nün muhtarı olduğu öğrenildi.

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Osmaniye'de zincirleme kaza: 1 ölü, 2 yaralı
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