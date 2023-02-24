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Giriş Tarihi: 24.2.2023 00:25

Osmaniye'de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise yaralandı. Kazada yaralananların, depremlerin ardından il dışından gelen askeri personel oldukları öğrenildi

AA
Osmaniye’de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı

Osmaniye'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 2 askeri personel yaralandı.

Merkeze bağlı Dereobası Mahallesi'nde Mehmet K. idaresindeki kamyonet ile Ali Y'nin kullandığı kamyonet çarpıştı. Mehmet K. yönetimindeki kamyonet, kavşakta oluşturulan kontrol noktasındaki jandarma aracına çarparak durabildi.

Kazada, sürücü Ali Y. ile aynı araçta bulunan Enes G. olay yerinde yaşamını yitirdi. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası yürütülen çalışmalar için il dışından geldiği öğrenilen jandarma aracındaki 2 askeri personel ise yaralandı.

Yaralılar, Osmaniye Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

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Osmaniye'de zincirleme kaza: 2 ölü, 2 yaralı
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