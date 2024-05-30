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Giriş Tarihi: 30.5.2024 09:01

Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Osmaniye’de iki otomobil ve traktörün karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybeden Yunus Doğan'ın birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında köyünde yapımı devam eden deprem köy konutları ile ilgili bilgi verdiği ortaya çıktı.

DHA
Osmaniye’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, saat 21.30 sıralarında Osmaniye - Kadirli karayolu Yeniköy Köyü ile Cevdetiye Beldesi arasında meydana geldi. Yunus Doğan idaresindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen traktörün römorkuna ardından da karşı şeride geçip sürücüsünün ismi öğrenilemeyen bir başka otomobil ile çarpıştı.

YARALILARIN DURUMLARI AĞIR

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi, Kırmıtlı Köyü'nün muhtarı olduğu öğrenilen Yunus Doğan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan Doğan'ın eşi Esengül Doğan ve çocukları Burak Efe Doğan, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yunus Doğan'ın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında köyünde yapımı devam eden deprem köy konutları ile ilgili bilgi verdiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Osmaniye'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
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