Osmaniye’de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yunus Doğan'ın kazadan birkaç saat önce sosyal medya hesabından yaptığı canlı yayında köyünde yapımı devam eden deprem köy konutları ile ilgili bilgi verdiği ortaya çıktı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.