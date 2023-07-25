Haberler Yaşam Haberleri Osmaniye’ye iki günde 2 şehit ateşi düştü
Giriş Tarihi: 25.7.2023 12:09 Son Güncelleme: 25.7.2023 12:53

Osmaniye’ye iki günde 2 şehit ateşi düştü

Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın (24) acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine verildi. Bir gün önce de Kuzey Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can (21) şehit düşmüştü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Osmaniye’ye iki günde 2 şehit ateşi düştü

Van'ın Özalp ilçesinde silah kazası sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın (24) acı haberi, memleketi Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki ailesine verildi. Bir gün önce de Kuzey Irak'ta arama tarama faaliyetleri sırasında Sözleşmeli Piyade Er Mehmet Can (21) şehit düşmüştü.

Ulaştırma Sözleşmeli Er Ömer Cinkara'nın şehit olduğu haberini, memleketi Kadirli ilçesi Şehit Mehmet Hallaç Mahallesi 660 Sokak'taki ailesine askeri yetkililer verdi. Acı haberi alan şehidin ailesi gözyaşına boğuldu. Şehidin annesi Döndü ve babası Ali Cinkara'yı, askeri yetkililer teselli etmeye çalıştı.

Şehidin ailesinin evi ve bulunduğu caddeye Türk bayrakları asıldı. Komşuları ve yakınları, taziye için şehit evine gelmeye başladı. Bu sırada Adana' nın Kozan merkezli 5.5 büyüklüğündeki deprem Kadirli'de de hissedilince cenaze evinde büyük panik yaşandı. Şehit Ömer Cinkara'nın cenazesi, yarın düzenlenecek törenle toprağa verilecek.

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Osmaniye’ye iki günde 2 şehit ateşi düştü
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