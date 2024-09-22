Osmanlı denizcilik tarihinde yeni bir sayfa

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Muğla'nın Datça kıyılarında Mavi Miras Projesi kapsamında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazısında tarihe ışık tutacak eşsiz buluntulara ulaşıldığını açıkladı. Osmanlı Batığı kazısında Yeniçerilere ait tüfekler, kurşun mermiler, patlamış top gülleleri ve ilk günkü haliyle, bazıları paketli halde bulundu.

Bakan Ersoy, kazıda bulunan Çin porselenleri, geminin bir çatışma sonrası battığını ve diplomatik ya da özel bir görevde olduğunu ortaya koyduğunu açıkladı.

Ersoy paylaşımında şu ifadelere yer verdi, "Muğla'nın Datça kıyılarında Mavi Miras Projesi kapsamında devam eden Kızlan Osmanlı Batığı kazısında tarihe ışık tutacak eşsiz buluntulara ulaştık! Yeniçerilere ait tüfekler, kurşun mermiler, patlamış top gülleleri ve ilk günkü haliyle, bazıları paketli halde bulunan Çin porselenleri, geminin bir çatışma sonrası battığını ve diplomatik ya da özel bir görevde olduğunu ortaya koyuyor. Bu önemli keşif, Osmanlı denizcilik tarihine yeni bir sayfa ekleyecek. Engin mavinin derinliklerinden tarihin derinliklerine açılacak bu özel çalışmada emeği geçen Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğüne ve Dokuz Eylül Üniversitesi'nden ekiplerimize yürekten teşekkür ediyorum"