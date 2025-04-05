Osmanlı dönemi eserleri bağışladı

Uzun yıllardır elinde bulundurduğu ve titizlikle koruduğu kıymetli eserleri bağışlayan avukat ve yazar Mehmet Ali Uz, Konya'nın tarihi hafızasına büyük bir katkıda bulundu. Bu nadir eserler, araştırmacılar ve tarih meraklıları için önemli bir kaynak oluşturacak. Bağış süreci, Konya Yazma Eserler Bölge Müdürü Bekir Şahin'in destekleriyle gerçekleşti. Şahin, bu önemli bağışın, Osmanlı dönemi matbu eserlerinin korunması ve incelenmesi açısından büyük bir fırsat sunduğunu belirtti. Konya'nın kültürel değerlerine sahip çıkan Mehmet Ali Uz'un bu anlamlı bağışı, şehrin tarihine ışık tutacak.