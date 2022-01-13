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Giriş Tarihi: 14.1.2022

Osmanlı padişahlarının portreleri açık artırmada

Osmanlı padişahlarının portreleri açık artırmada
Müzayede evi Sotheby's, aralarında Osmanlı padişahları ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un bulunduğu 17. yüzyıl portrelerini açık artırmaya çıkardı. Müzayede evi, 20 Ocak'ta satılacak portrelerin Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanarak yapıldığını belirtti. Sotheby's tarafından yapılan açıklamada, 20 Ocak'ta satılacak değerli tabloların, 16. yüzyıl İtalyan Rönesans tarihçisi ve biyografi yazarı Paolo Giovio (1483-1552) tarafından bir araya getirilen hükümdarların, devlet adamlarının ve diğer önemli şahsiyetlerin 484 suretinden oluşan Giovio Serisi'ndeki tablolara dayanarak yapıldığı ifade edildi. Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, Yıldırım Bayezid, 2. Bayezid, 2. Murad, 1. Mehmed (Çelebi Mehmed) ve Timur İmparatorluğu'nun kurucusu Timur'un portrelerinin tarihi hakkında müzayede evi, "Bu portreler muhtemelen Lothian'ın 3. Kontu William Kerr (1605- 75) tarafından alınmış ve bir zamanlar 17. yüzyıldan 20. yüzyılın başlarına kadar Newbattle Manastırı'ndaki Büyük Salon'da asılmıştı" açıklamasını yaptı.

KOPYASI VİYANA'DA
Kanuni Sultan Süleyman'ın bakır çerçeveli portresi haricinde 16. ve 17. yüzyıllarda yapılan birden fazla portresi mevcut. DHA

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Osmanlı padişahlarının portreleri açık artırmada
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