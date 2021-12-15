İstanbul İl Jandarma Komutanlığına bağlı JASAT(Jandarma Suç Araştırma Timi) ekipleri; Ağustos 2020'de Silivri'de çalınan, üzerinde Safevi Hanedanlığına ait kompozisyonların yer aldığı, Şah Abbas'ın Osmanlı Devleti ile savaşının betimlendiği yaklaşık 500 yıllık İran ipek halısının aylarca izini sürdü.

Osmanlı Savaşı’nın izlerini taşıyordu! 500 yıllık İran halısı 300 bin dolara satılacakken yakalandı | Video

Hummalı çalışmaların ardından heryerde aranan halının Fatih'te M.K., T.B. ve İ.A. isimli şüpheliler tarafından 300 bin Dolar karşılığında satışa çıkarıldığı belirlendi.

SUÇÜSTÜ OPERASYONLA YAKALANDILAR



Operasyon için düğmeye basan JASAT ekipleri Fatih'te bulunan adrese baskın düzenledi. Baskında M.K., T.B. ve İ.A., Safevi Hanedanlığına ait İpek İran halısını 300 bin Dolar'a satmak isterken suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan (M.K.), (T.B.) ve (İ.A.), ifadelerinin alınmasının ardından adli makamlara sevk edilirken servet değerindeki tarihi halı ise sahibine teslim edildi.