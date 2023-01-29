Haberler Yaşam Haberleri Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
Giriş Tarihi: 29.1.2023 22:43 Son Güncelleme: 29.1.2023 22:43

Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 29 Ocak 2023 Pazar günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner’de bugün sorulan Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur? sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" bugün (29 Ocak 2023 Pazartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (29 OCAK 2023)

ATV ile 29 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?

A- Mehmed
B- Selim
C- Mahmud
D- Mustafa


.

ARKADAŞINA GÖNDER
Osmanlı tarihinde, hangi addaki padişahların toplam hükümdarlık süresi yaklaşık yüz yılla en uzundur?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA