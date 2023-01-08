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Giriş Tarihi: 8.1.2023 22:41 Son Güncelleme: 8.1.2023 22:41

Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur?

Türkiye’nin en çok kazandıran yarışma programı “Kim Milyoner Olmak İster?” bugün (8 Ocak 2023 Cumartesi) Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda ATV ekranlarındaki yerini aldı. İzleyenlere pek çok konuda yeni bilgiler kazandıran uzun soluklu yarışmanın son bölümünde yarışmacıya yöneltilen Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur? sorusu izleyenler tarafından yoğun şekilde merak edilerek Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur? şeklinde yoğun olarak araştırılıyor.

Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur?

ATV ekranlarının uzun soluklu yarışma programı "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışması Kenan İmirzalıoğlu sunuculuğunda 8 Ocak 2023 Cumartesi günü yeni bölümle izleyicisiyle buluştu. Türkiye'nin en çok kazandıran yarışma programı Milyoner'de bugün sorulan sorusu izleyiciler tarafından merak edilerek Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur? şeklinde araştırılmaya devam ediliyor. İşte merak edilen Milyoner sorusunun cevabı.

KİM MİLYONER OLMAK İSTER SORU VE CEVAPLARI (8 OCAK 2022)

ATV ile 8 Ocak Milyoner'de sorulan soru ve cevabı şöyle;



SORU: Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur?

D- I. Mahmud, II. Mahmud (CEVAP)


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Osmanlı tarihinde, hangi padişahların toplam hükümdarlık süresi daha uzundur?
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