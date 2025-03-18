Osmanlı torunundan çaldığı malzemeleri internette satışa koymuş: Gündelik temizlikçiden akılalmaz plan...

Osmanlı Padişahı Sultan Vahdettin'in torunlarından ve Avukat kimliği ile de bilinen Mesude Evliyazade hırsızlık kurbanı oldu. Mesude Evliyazade, güvendiği bir ajans aracılığıyla 4 Şubat 2025 günü evine yatılı yardımcı aldı. Kısa sürede güven veren yardımcı eve her gelip gittiğinde değerli çanta ve giyim eşyalarından alıp götürdü. Onu da kızına verdi kızı sosyal medya ve internet üzerinden malzemeleri satışa çıkardı. Yaptığı iş ortaya çıkmadıkça her defasında daha fazla malzeme çalan yardımcı, işi daha da büyütüp yaklaşık değeri 12 milyon lirayı bulan 2. Abdülhamit'in kızı Ulviye Sultan'dan kalma pırlanta işlemeli altın bileziği bile çaldı. Gözü dönen temizlikçi kadın hala fark edilmediğini anlayınca bu kez Evliyazede'nin 6 milyon lira değerindeki mücevherlerini de alıp götürdü.

GÜNLER SONRA FOYASI ORTAYA ÇIKTI

Evliyazade, evindeki değerli eşyaların eksildiğini fark ettikten sonra durumu polise bildirdi. Olay üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri çalışam başlattı. Başlatılan çalışma kapsamında şüpheli T.C.'nin çaldığı eşyaları kızı S.N.Ş.'nin sattığı belirlendi.

İKAMETİNDE ÇALINTI MALLAR BULUNDU

Yapılan çalışmalarda şüphelinin güvenlik kamera görüntüleri elde edildi. Elde edilen bilglerin ardından T.Ç. ile kızı S.N.Ş. adlı kızı düzenlenen operasyonla yakalandı. İkametten çalınan 79 parça çanta giyim ve ev eşyası T.Ç. isimli şahıs ile yapılan mülakatlar sonucu ele geçirildi. 20 parça giyim ve çanta eşyaları İzmir ilinde ele geçirdi. Soruşturmanın ardından T.Ç. tutuklanırken S.N.Ş. adlı şüpheli de Adli Kontrol Şartı ile serbest bırakıldı.

PIRLANTALAR ARANIYOR

Öte yandan Avukat kimliğinin yanı sıra spiritüel danışmanlık da yapan Mesude Evliyazade'nin evinden alınan ve Osmanlı mirası pırlantaların akıbeti merak konusu oldu.