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Giriş Tarihi: 18.1.2023

Osmanlı’dan kalan tarihi dokuyu koruyoruz

Osmanlı’dan kalan tarihi dokuyu koruyoruz
Eski Osmanlı kasabalarından sakin şehirler ağına (Cittaslow) üye Bolu'nun Göynük ilçesinin tarihi ve kültürel dokusu, restorasyon çalışmalarıyla muhafaza ediliyor. Göynük Belediye Başkanı Ahmet Çankaya, ilçenin, Türkiye nüfusunun yarısına 2.5 saatlik mesafede bulunduğunu, özellikle hafta sonu günübirlik tur yoğunluğu oluştuğunu anlattı. Osmanlı'dan kalan tarihi dokunun korunduğunu aktaran Çankaya, "Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle son 1 yılda 13 ev turizme kazandırıldı. Bakanlığa yaptığımız başvuru kabul edilirse Erenler Sokağı'ndaki tescilli evlerin de tamamı restore edilecek" dedi. AA

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Osmanlı’dan kalan tarihi dokuyu koruyoruz
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