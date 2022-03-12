Osmanlı’nın Afrika’daki ilk hayır müessesesi: Mescid’ul Aziz
ABONE OL
Güney Afrika’da, 150 yıl önce Osmanlı Devleti’nin yardımıyla tamamlanan ve Sultan Abdülaziz’in adı verilen cami, Afrikalı Müslümanların Osmanlı’ya olan minnettarlığının sembolü
Balkanlar'dan Afrika'ya kadar birçok kıtada Osmanlı Devleti'ne ait izler taşıyan eserler görmek mümkün. Bu eserlerin başında ise camiler yer alıyor. Asırlara meydan okuyan bu camilerden biri de Mescid'ul Aziz. Afrika'da yer alan bu cami, Sultan Abdülaziz'in ismini yaşatan 150 yıllık bir mabet. Independent'ta yer alan habere göre, 1856'da Güney Afrika'nın Port Elizabeth şehrinde Müslümanlar, maddi imkânsızlıktan dolayı bir caminin yapımını tamamlayamadı. Fahri Konsolos Roubaix yoluyla Osmanlı halifesinden yardım istediler. Sultan Abdülaziz döneminde ulaşan yardım ile cami tamamlandı. Port Elizabeth Müslümanları, kıtanın ucunda onları düşünen Osmanlı Sultanı Abdülaziz Han'a minnettar kaldı ve caminin ismini Mescid'ul Aziz koydu.
YIKTIRILINCA YENİDEN YAPILDI
Mescid'ul Aziz, İngiliz sömürgesi Güney Afrika'da endişeye sebep oldu. İngilizler, 1896 yılında caminin yeni yasalara göre beyazlara ait olan yerde bulunduğunu iddia ederek yıkılmasına karar verdi. Büyük protestoyla karşılaşan İngiliz sömürge idaresi, Müslümanlara para ödemeyi ve başka yerde cami yapabileceklerini teklif etti. Parayı alan Müslümanlar daha fazla para toplayarak büyük bir cami yaptı. 1901 yılında tamamlanan camiye yine Mescid'ul Aziz adı verildi. Müslümanların sahip çıktığı Mescid'ul Aziz, eski yapısını muhafaza ederek günümüze kadar ulaşan eserlerden biri. Cami, Osmanlı Devleti'nin kıtanın ucundaki ilk hayır müessesesi olarak biliniyor. DIŞ HABERLER