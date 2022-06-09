Haberler Yaşam Haberleri ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!: 2022 YKS SINAV YERİ ÖĞRENME E DEVLET
Giriş Tarihi: 9.6.2022 14:22

ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!: 2022 YKS SINAV YERİ ÖĞRENME E DEVLET

ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!: 2022 YKS SINAV YERİ ÖĞRENME E DEVLET

YKS sınav yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Üç oturumdan oluşacak olan sınav için heyecan dorukta. Üniversite sınavı ile milyonlar üniversitelere giriş için en önemli adımı atacak. 18 19 Haziran arasında yapılacak sınav için az bir vakit kaldı. Gelecek hafta sonu sınav yapılacak. YKS sınav yerleri sorgulama nasıl yapılır sorusu sürekli sorulmaktadır. Öğrenciler YKS’ye nerede gireceğim, sınav giriş belgesi nasıl alınır sorusunu yöneltiyor. Peki, YKS sınav yerleri 2022 nasıl sorgulanır? İşte ÖSYM AİS üzerinden YKS sınav giriş belgesi sorgulama ekranı hakkında detaylar…

YKS sınav giriş belgesi için araştırmalar daha hızlandı. Sınava çok az bir süre kala lise öğrencileri de YKS sınav yerleri sorgulama ekranına hücum ediyorlar. Sınav yerleri ve sınav giriş belgesi açıklandı. Böylece girecekleri okula önceden gidebiliyorlar. Sınava girerken mutlaka yanında bulundurulması gereken belgeler arasında yer alıyorlar. Peki, YKS sınav yerleri nasıl öğrenilir? 2022 ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!

YKS SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI

ÖSYM AİS ile artık YKS sınav yerleri öğrenilebiliyor. Önceki sınavlarda olduğu gibi yine ÖSYM resmi sitesinden sınav giriş belgesi alınabiliyor.

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS 2022 sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.

2022 YKS NE ZAMAN?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 1. Oturum (TYT), 18 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 2. Oturum (AYT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 10:15'de uygulanacak.

Yükseköğretim Kurumları Sınavı 2022-YKS 3. Oturum (YDT), 19 Haziran 2022 tarihinde saat 15:45'de uygulanacak.

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ÖSYM AİS ile YKS sınav yerleri sorgulama ekranı!: 2022 YKS SINAV YERİ ÖĞRENME E DEVLET
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