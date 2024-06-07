ÖSYM Başkanı’ndan kritik uyarı: Gürültü yapmayın, gençlerin geleceğini çalmayın

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, İletişim Platformu'nca düzenlenen "İletişim Buluşmaları" programında basın mensuplarıyla bir araya geldi. YKS öncesi ilgili pek çok kurumla toplantılar yaptıklarını ve gerekli önlemlerin alınması konusunda çalışmalar yürüttüklerini bildiren Ersoy, "Öğrencilerin sınava gireceği okulların çevresinde gürültü yapılmaması konusunda toplum olarak hassas davranılması" uyarısını yaptı. Ersoy, uygulama yapılacak okulların çevresinde adayları olumsuz etkileyecek durumlardan kaçınılmasını, özellikle gürültü çıkartacak çalışmalar yapılmamasını istedi. Ersoy, "Bu sene, 13 milyon dolayında aday için 60'a yakın sınav yapıyoruz.Dünyada bu kapsamda yüksek güvenlikli şekilde bu çeşitlilikte sınav ve yerleştirme yapan başka kurum yok. Dünyada güvenlik ölçeğinde bir numaralı kuruluşuz" diye konuştu. Sınav güvenlik önlemlerine ilişkin soruları yanıtlayan Ersoy, soru kitapçıklarının Faraday kafesi ile kaplı ve sinyal karıştırıcı jammer sistemiyle korunan kapalı matbaa merkezinde basıldığını ve buradaki görevlilerin YKS sonuna kadar 40 gün süresince dışarı çıkamadığını hatırlatarak şunları kaydetti: "Bu merkezde, günde 200 bin soru kitapçığı basılabiliyor. Soru kitapçıklarımızın ve sınav evraklarımızın nakil araçlarıyla takibini elektromekanik kilitlerle kilitliyoruz. Kilitler, sınav sabahı Ankara'da açılıyor. Dijital baskı teknolojileri itibarıyla dünyada ilk 3'teyiz. ÖSYM, Türkiye'nin birikimini ve yarınlarını inşa eden kurum."Başkan Recep Tayyip Erdoğan, YKS'ye girecek öğrenciler başarılar dileyerek, "Sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Rabbim zihin açıklığı versin" dedi. ANKARA