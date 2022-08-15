ÖSYM AİS NE ZAMAN DÜZELİR, NEDEN AÇILMIYOR?

Birçok sosyal medya kullanıcısı, ekran görüntüsü paylaşıp ÖSYM sitesine girmeye çalıştıklarında sorunla karşılaştıklarını dile getiriyor. ÖSYM Başkanlığından erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

15 Ağustos 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmenin üzerine çok sayıda kullanıcının internet sitesine giriş yapması nedeniyle erişim sorunu yaşanıyor. İnternet sitesine girmek isteyen kullanıcılar sayfanın donduğunu görüyor.

ÖSYM ÇÖKTÜ MÜ?

ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin hemen ardından milyonlarca YKS adayı https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine akın etti. ÖSYM sitesindeki yoğunluktan dolayı sistemde yavaşlama meydana geldi. Ancak gün içerisinde sisteme giriş yapmayı deneyebilirsiniz.