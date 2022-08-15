ÖSYM çöktü mü, neden açılmıyor, erişim sorunu mu var? Bu sorunun yanıtı Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı (YKS 2022) yerleştirme sonuçları ardından ÖSYM sayfasına giremiyorum diyenler tarafından araştırılıyor. Sosyal medya kullanıcıları, ekran görüntüsü paylaşıp siteye girmeye çalıştıklarında sorunla karşılaştıklarını dile getiriyor. Sorunun çözülmesini bekleyenler resmi açıklama bekliyor. Peki ÖSYM çöktü mü, ÖSYM AİS neden açılmıyor, ne zaman düzelir?
Birçok sosyal medya kullanıcısı, ekran görüntüsü paylaşıp ÖSYM sitesine girmeye çalıştıklarında sorunla karşılaştıklarını dile getiriyor. ÖSYM Başkanlığından erişim sorunuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.
15 Ağustos 2022 YKS tercih sonuçları ÖSYM tarafından açıklandı. Bu gelişmenin üzerine çok sayıda kullanıcının internet sitesine giriş yapması nedeniyle erişim sorunu yaşanıyor. İnternet sitesine girmek isteyen kullanıcılar sayfanın donduğunu görüyor.
ÖSYM'nin sonuçları ilan etmesinin hemen ardından milyonlarca YKS adayı https://sonuc.osym.gov.tr internet adresine akın etti. ÖSYM sitesindeki yoğunluktan dolayı sistemde yavaşlama meydana geldi. Ancak gün içerisinde sisteme giriş yapmayı deneyebilirsiniz.