ÖSYM duyurdu! YKS ne zaman hangi tarihte yapılacak? İşte, 2026 YKS tarihi!

Lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar, üniversiteye giriş için ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye katılıyor. Her yıl sınav tarihleri, ÖSYM takvimiyle duyuruluyor. Peki, YKS 2026 ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde başlayacak? İşte merak edilen detaylar...
YKS 2026 NE ZAMAN?
ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre, 2026 YKS'nin Temel Yeterlilik Testi (TYT) oturumu 20 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. Alan Yeterlilik Testi (AYT) ve Yabancı Dil Testi (YDT) oturumları ise bir sonraki gün, 21 Haziran 2026 tarihinde uygulanacaktır.