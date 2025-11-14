ÖSYM duyurdu! YKS ne zaman yapılacak, başvurular hangi tarihte alınacak? İşte, 2026 YKS tarihi!

Lise son sınıf öğrencileri ve mezun adaylar, üniversiteye giriş için ÖSYM tarafından düzenlenen YKS'ye katılıyor. Her yıl sınav tarihleri, ÖSYM takvimiyle duyuruluyor. Peki, YKS 2026 ne zaman yapılacak ve başvurular hangi tarihlerde başlayacak? İşte merak edilen detaylar...