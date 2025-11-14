ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026 YAYINLANDI! ÖSYM sınav takvimi ile 2026 YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL, AGS ne zaman yapılacak?

2026 yılı ÖSYM sınav takvimi resmi olarak yayımlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve YÖKDİL gibi sınavların tüm tarihleri, adayların sınav hazırlıklarını planlamaları için duyuruldu. Peki, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi ve detayları…