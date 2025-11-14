ÖSYM SINAV TAKVİMİ 2026: YKS, KPSS, DGS, ALES, YÖKDİL ve AGS sınavları ne zaman, hangi gün yapılacak?

2026 yılı ÖSYM sınav takvimi resmi olarak yayımlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS), Dikey Geçiş Sınavı (DGS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve YÖKDİL gibi sınavların tüm tarihleri, adayların sınav hazırlıklarını planlamaları için duyuruldu. Peki, YKS, KPSS, ALES, DGS ve MSÜ sınavları ne zaman yapılacak? İşte 2026 ÖSYM sınav takvimi ve detayları…
ÖSYM 2026 YILI SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI!
ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 yılında ÖSYM tarafından uygulanacak olan sınavlara ilişkin "ÖSYM 2026 Yılı Sınav Takvimi"ne, 14 Kasım 2025 tarihinde saat 09.30'dan itibaren ÖSYM'nin https://www.osym.gov.tr adresinden erişilebilecek.
Sınav tarihlerini sosyal medya hesabından duyuran ÖSYM Başkanı Ersoy'un paylaşımı şöyle:
"Kıymetli adaylar, 2026 ÖSYM Sınav Takvimi belli oldu. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 20-21 Haziran'da, Dikey Geçiş Sınavı(DGS) 19 Temmuz'da, Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek."
YKS NE ZAMAN?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Bayram Ali Ersoy, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 20-21 Haziran 2026'da yapılacağını duyurdu.
MSÜ NE ZAMAN?
Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 1 Mart'ta gerçekleştirilecek.
2026 KPSS SINAVLARI NE ZAMAN?
2026 yılı KPSS Lisans sınav tarihleri açıklandı. Genel Yetenek ve Genel Kültür oturumu, 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak. Alan Bilgisi oturumu ise iki gün boyunca gerçekleştirilecek; 1. gün sınavı 12 Eylül 2026, 2. gün sınavı ise 13 Eylül 2026'da uygulanacak.
KPSS Ön Lisans sınavı ise 4 Ekim 2026 tarihinde yapılacak.
KPSS Ortaöğretim ise 25 Ekim'de yapılacak.