ÖSYM YKS EK TERCİH SONUÇLARI 2025 AÇIKLANDI MI? 2. yerleştirme tercihleri alındı! YKS ek tercihlerde sonuç zamanı

EK YERLEŞTİRME KONTENJANLARI

Bu yıl ek tercih döneminde, üniversitelerde boş kalan kontenjan için adaylara yeniden tercih hakkı tanındı. Vakıf, özel ve devlet üniversitelerinde bazı bölümlerde boş kontenjanlar olması, adaylara yeniden üniversiteye yerleşme fırsatı sundu. Ek tercih döneminde puanların da dikkate alındığı ve adayların bu doğrultuda tercihlerini yaptığı biliniyor.