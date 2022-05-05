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Giriş Tarihi: 5.5.2022 00:06 Son Güncelleme: 5.5.2022 00:07

Ot biçme makinasından fırlayan taş hayatının sonu oldu

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Ot biçme makinasından fırlayan taş hayatının sonu oldu

Bodrum’da yaşayan Baki Kuş, traktörle tarlasında ot biçerken makinadan fırlayan taş, babası Nebi Kuş’un başına isabet etti. Baba Kuş, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Baki Kuş, traktöre bağlı ot biçme makinasıyla tarlasındaki otları kesmeye başladı. Kuş, otları keserken makinadan fırlayan taş, yaklaşık 10 metre yakındaki babası Nebi Kuş'un başına isabet etti. Kuş, aldığı darbe sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Nebi Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kuş'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kuş'un belediye park bahçeler müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.

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Ot biçme makinasından fırlayan taş hayatının sonu oldu
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