Ot biçme makinasından fırlayan taş hayatının sonu oldu

Bodrum Pınarlıbelen Mahallesi'nde yaşayan Baki Kuş, traktöre bağlı ot biçme makinasıyla tarlasındaki otları kesmeye başladı. Kuş, otları keserken makinadan fırlayan taş, yaklaşık 10 metre yakındaki babası Nebi Kuş'un başına isabet etti. Kuş, aldığı darbe sonucu yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptığı incelemede Nebi Kuş'un hayatını kaybettiğini belirledi. Kuş'un cenazesi hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Hayatını kaybeden 38 yaşındaki Kuş'un belediye park bahçeler müdürlüğünde çalıştığı öğrenildi.