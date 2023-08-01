‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı

İstanbul'da yaşayan Diana K, eşinin kendisini aldattığını belirterek İstanbul Anadolu 12. Aile Mahkemesi'ne dava açarak eşinden boşandı. Diana K. eşinin kendisini aldattığı M.G. adlı kadına da, hamilelik ve yeni doğum yaptığı dönemde evli olduğunu bildiği eşiyle ilişki yaşayarak onurunu kırdığını ve kendisini küçük düşürdüğünü belirterek kişilik haklarına ağır saldırı yapıldığı iddiasıyla manevi tazminat davası açtı. İstanbul 24. Asliye Hukuk Mahkemesi; M.G.'nin, Diana K.'ya 40 bin lira manevi tazminatı faizi ile birlikte ödemesine karar verdi. Manevi tazminata mahkûm olan ve hakkında icra takibi başlatılan M.G. ise kararı, kanuna aykırı olduğunu belirterek Yargıtay'a taşıdı. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi M.G.'nin doğrudan Diana K.'nın bedensel veya ruhsal bütünlüğüne yönelik hukuka aykırı bir fiilde bulunduğundan söz edilemeyeceğini, kanuna göre de yükümlülüğünü ihlal eden eşin sorumlu olduğunu belirtti. Yargıtay, yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu.Bu defa en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne başvuran kadına buradan da ret yanıtı geldi. Anayasa Mahkemesi, Diana K.'nın yaptığı bireysel başvuruyu mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edilmediğini belirterek reddetti.