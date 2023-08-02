‘Öteki kadına’ tazminatta yargı yolları kapandı





AYM'DEN DE RET KARARI

Bu defa en üst mahkeme olan Anayasa Mahkemesi'ne başvuran kadına buradan da ret yanıtı geldi. Anayasa Mahkemesi, Diana K.'nın yaptığı bireysel başvuruyu mülkiyet ve adil yargılanma haklarının ihlal edilmediğini belirterek reddetti.