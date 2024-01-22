Otel kazısından kaya mezarı çıktı

Şanlıurfa'da bir inşaatın temel kazısı sırasında Roma dönemine ait mozaikli kaya mezar odası bulundu. Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesine bağlı Şıhmaksut Mahallesi'nde Mustafa Esmer'e ait arsada başlatılan temel kazısı sırasında yaşanan çökme sonucu Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen mozaikli kaya mezar odası ortaya çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye giden Şanlıurfa Müzesi'nde görevli arkeologlar, oda içinde incelemede bulundu. Yapılan inceleme çalışmaları sonrası antik döneme ait olduğu değerlendirilen kaya mezar odası, üzeri kapatılarak koruma altına alındı. Üzeri kapatılan kaya mezarın detaylı incelemesinin uzman ekipler tarafından yapılacağı bildirildi. Arsa sahibi Mustafa Esmer, temel kazısı sırasında yaşanan çökme sonrası yetkililere haber verdiklerini söyledi. Esmer, "İnşaat çalışması sırasında mağara gözüktü. Mağaradan sonra taşı gördük. Yetkililere haber verdik. Yetkililer geldi, altta mezar bulundu. Yetkililer mağara içine girip inceleme yaptı" dedi.