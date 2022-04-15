Otel odasında cansız bedeni bulundu

Kayseri'nin Merkez Melikgazi ilçesi Gülük Mahallesi'nde bulunan bir otelde kalan 45 yaşındaki Taner Öz'ün gün boyu odasından çıkmaması üzerine otel çalışanları şüphelendi. Otel personelinin kapıyı defalarca çalmasına rağmen Taner Öz'ün ses vermemesi üzerine kapı açılarak içeri girildi. Otel çalışanları Taner Öz'ü tuvalet lavabosunda hareketsiz halde buldu. İhbarı üzerine otele 112 ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerini yaptığı muayenede Taner Öz'ün hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin delil çalışmasının ardından Taner Öz cesedi otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.