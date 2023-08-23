Otel odasında doktor cinayeti: Odada kadın dövüyorlar deyip yukarı çıkmış

"KADIN DÖVÜYORLAR"

Olayın ardından polis ekipleri otel görevlilerin ifadesini aldı. Otel çalışanı S.A. verdiği ifadesinde olay günü bir kişinin otele gelerek Karahan'ın kaldığı odada 'Kadın dövüyorlar" diyerek odaya çıktıklarını belirtti. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde şüpheli şahsın, maktule ateş açtığını belirterek, daha sonra odada bulunan yabancı uyruklu bir kadınla kaçtığını söyledi. Çalışanın ifadesine göre saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen şahsın kaçtığı kiralık arabanın plakasını tespit eden polis, konum takip sistemi üzerinden aracı Ataköy'de bularak şüpheli Ali Asker K. ile kadını silahla birlikte yakaladı.

EMNİYETTE HER ŞEYİ ANLATTI

İlçe emniyet müdürlüğünde sorguları yapılan şüpheli Ali Asker K. olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Katil zanlısı verdiği ifadesinde Bayramova'nın kendisinin kız arkadaşı olduğunu ve eskortluk yaptığını belirterek, olay günü kendisini arayarak "Kız arkadaşım beni arayıp otelde kendisini darp edildiğini söyledi. Bende oda numarasını biliyordum. Otele gidip vurdum" iddiasında bulundu. Özbekistan uyruklu Dılnoza Bayramova'da ifadesinde, odada kaldığı şahsın kendisini darp ettiğini iddia ettiğini belirterek erkek arkadaşını arayarak olayı anlattığını söyledi.