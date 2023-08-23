Otel odasında doktor cinayeti: Odada kadın dövüyorlar deyip yukarı çıkmış

Olay, dün saat 19.30 sıralarında Üniversite Mahallesi'ndeki bir otelde meydana geldi. Doktor İbrahim Karahan'ın tartıştığı Dılnoza Bayramova, erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a durumu mesaj atarak anlattı. Otele gelen Kıtay görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar' diyerek, görevlilerle birlikte yukarı çıktı. Kapıyı açan Karahan'a silahla ateş açtı.
Ardından Kıtay, Bayramova ile birlikte otomobile binerek kaçtı. Karahan ise kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Polisin çalışmasıyla Kıtay ve otelden birlikte kaçtığı yabancı uyruklu Dılnoza Bayramova yakalandı. Şüphelinin üzerinde yapılan aramada ise saldırıda kullandığı silah ele geçirildi.
"KADIN DÖVÜYORLAR"
Olayın ardından polis ekipleri otel görevlilerin ifadesini aldı. Otel çalışanı S.A. verdiği ifadesinde olay günü bir kişinin otele gelerek Karahan'ın kaldığı odada 'Kadın dövüyorlar" diyerek odaya çıktıklarını belirtti. Kapıyı açıp içeri girdiklerinde şüpheli şahsın, maktule ateş açtığını belirterek, daha sonra odada bulunan yabancı uyruklu bir kadınla kaçtığını söyledi. Çalışanın ifadesine göre saldırıyı gerçekleştirdiği öğrenilen şahsın kaçtığı kiralık arabanın plakasını tespit eden polis, konum takip sistemi üzerinden aracı Ataköy'de bularak şüpheli Ali Asker K. ile kadını silahla birlikte yakaladı.
EMNİYETTE HER ŞEYİ ANLATTI
İlçe emniyet müdürlüğünde sorguları yapılan şüpheli Ali Asker K. olayı gerçekleştirdiğini itiraf etti. Katil zanlısı verdiği ifadesinde Bayramova'nın kendisinin kız arkadaşı olduğunu ve eskortluk yaptığını belirterek, olay günü kendisini arayarak "Kız arkadaşım beni arayıp otelde kendisini darp edildiğini söyledi. Bende oda numarasını biliyordum. Otele gidip vurdum" iddiasında bulundu. Özbekistan uyruklu Dılnoza Bayramova'da ifadesinde, odada kaldığı şahsın kendisini darp ettiğini iddia ettiğini belirterek erkek arkadaşını arayarak olayı anlattığını söyledi.
100 LİRA İÇİN TARTIŞTILAR
Öte yandan bir iddiaya göre de Dılnoza Bayramova ifadesinde, otelde birlikte olmak için Karahan ile bin 500 liraya anlaştıklarını ancak Karahan'ın bin 400 lira ödediği için aralarında tartışma yaşandığını ve Karahan'ın parayı aldıktan sonra kendisi darbedip kovduğunu ve bu durumu erkek arkadaşı Ali Asker Kıtay'a mesaj atarak anlattığını söyledi.
Kıtay ise ifadesinde, görevlilere 'yukarıda kadını dövüyorlar, gelin birlikte bakalım' diyerek görevlilerle odaya çıktığını ve kapıyı açan Karahan'ın bacağına ateş etmek istediğini, yanlışlıkla karnından vurduğunu söylediği öğrenildi.
SABIKALI ÇIKTI
Olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapmasında, 26 yaşındaki şüpheli Ali Asker K.'nın çeşitli suçlardan 6 sabıka kaydı olduğu belirlendi. Olayla ilgili çok yönlü soruşturmaya devam ediliyor.