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Giriş Tarihi: 15.11.2023 15:01 Son Güncelleme: 15.11.2023 15:05

Otel odasında kan donduran cinayet! Tornavidayla katletti: Uyuşturucu verdiği için...

İstanbul'da Ahmet Y.M. İngiltere uyruklu eşi Ayan Mohomed Dhoba'yı otel oğazında boğazını delerek katletti. Tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savunması şoke etti: Bana uyuşturucu veriyordu!

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otel odasında kan donduran cinayet! Tornavidayla katletti: Uyuşturucu verdiği için...

Kan donduran cinayetin adresi İstanbul Fatih'ti. Ayan Mohomed Dhoba ile eşi Ahmet Y.M. 11 Kasım'da Türkiye'ye geldi.

Çift, Fatih'teki otelin 111 numaralı odasına yerleşti. Ancak Ayan Mohomed Dhoba'nın otel odasında boğazı delici bir aletle kesilmiş halde bulunması üzerine ekipler harekete geçti.

Yapılan incelemede, Dhoba'nın eşi Ahmet Y.M.'nin otelden tek başına ayrıldığı anların güvenlik kamerası kayıtları tespit edildi. Polis tarafından aranan şüpheli koca, kanlı tişörtle yakalanıp Emniyet'e getirildi.

"TORNAVİDA İLE ÖLDÜRDÜM"
Emniyette ifadesi alınan Ahmet Y.M. eşini tornavida ile öldürdüğünü itiraf etti. Şüphelinin gösterdiği yerde yapılan aramada tuvalete gizlenmiş olayda kullanılan tornavida da ele geçirildi.

ŞOKE EDEN UYUŞTURUCU DETAYI!
Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin eşinin kendisine uyuşturucu kullanmayı teklif ettiği bu yüzden aralarında kavga çıktığını ve kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)

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Otel odasında kan donduran cinayet! Tornavidayla katletti: Uyuşturucu verdiği için...
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