Otel odasında kan donduran cinayet! Tornavidayla katletti: Uyuşturucu verdiği için...

ŞOKE EDEN UYUŞTURUCU DETAYI!

Şüphelinin sorgusu Cinayet Büro Amirliğinde yapıldı. Şüphelinin eşinin kendisine uyuşturucu kullanmayı teklif ettiği bu yüzden aralarında kavga çıktığını ve kendisini kaybederek olayı gerçekleştirdiğini öne sürdü. Emniyette işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi. (DHA)