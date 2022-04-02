Otel odasında ölü bulunmuştu: Midesinden çıkanlar şoke etti!

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde otelde ölü bulunan gencin uyuşturucu kuryesi olduğu ortaya çıktı. Uçakla kente gelen ve bir gün sonra ölü bulunan gence yapılan otopside midesinden 352 adet poşet içerisinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi.

31 Mart tarihinde havayolu ile Trabzon'a gelen A.I. (27) isimli şahıs aynı gün Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa mahallesinde bir otele yerleşti. Yerleştiği otel odasından çıkmayan şahıs, ertesi gün kat görevlisi tarafından yatağın üzerinde hareketsiz bir şekilde bulundu.