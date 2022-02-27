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Giriş Tarihi: 27.2.2022 12:00 Son Güncelleme: 27.2.2022 12:31

Otel odasında siyanürlü ölüm

ATAKAN IRMAK ATAKAN IRMAK
Otel odasında siyanürlü ölüm

İstanbul Fatih'teki bir otelde konaklayan 33 yaşındaki Erol Çelik, odasında namaz kılar bir pozisyonda ölü bulundu. Siyanür içerek hayatına son verdiği düşünülen genç adamın ağzından kan geldiği ve herhangi bir boğuşma ya da kavga izine rastlanmadığı belirlendi. Genç adamın şüpheli ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

İstanbul Fatih'te bulunan bir otelde 33 yaşındaki Erol Çelik 22 Kasım günü konaklamaya başladı. 406 numaralı odada konaklayan genç adamın odadan çıkmaması otel görevlilerinin dikkatini çekti. Kapıyı tıklayarak genç adamı kontrol etmek isteyen görevli cevap alamadığında durum polislere ihbar edildi.

SECDEYE YAPMIŞ HALDE BULUNDU

Olay yerine gelen polis ekipleri odaya girdiklerindeyse genç adamı yerde hareketsiz bir şekilde buldu. Yapılan ilk incelemede Erol Çelik'in secde etmiş halde durduğu, ağzından kan geldiği belirlendi. Polis ekipleri genç adamı kontrol ettiklerinde hayatını kaybettiğini tespit etti.

KİMYASAL MADDE İNCELEMEYE ALINDI

Olayın ardından odada yapılan incelemelerde masanın üzerinde kilitli bir poşet içerisinde siyanür olduğu düşünülen bir madde ele geçirildi. Madde ile birlikte genç adamın cesedi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

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Otel odasında siyanürlü ölüm
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