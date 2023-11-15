Haberler Yaşam Haberleri Otel odasında tornavidalı dehşet
Giriş Tarihi: 16.11.2023

Otel odasında tornavidalı dehşet

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Otel odasında tornavidalı dehşet
İSTANBUL Fatih'te bir otelde tornavidayla öldürülmüş halde bulunan 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ayan Mohamed Dhoba'nın katilinin, eşi Ahmet Yasin M. olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün saat 12.30'da Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir otelin 111 numaralı odasından gürültüler gelmesi üzerine otel görevlileri polisi aradı. Ekipler odaya girdiğinde genç kadını kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede Dhoba'nın tornavida ile öldürüldüğü belirlendi. Vücudunda 41 ayrı kesik izi bulunan Dhoba'nın katil zanlısı olarak eşi Ahmet Yasin M. yakalandı. Cinayeti itiraf eden zanlı, tornavidayı klozete attığını söyledi. Şüpheli Ahmet Yasin K., tutuklandı. Çiftin 5 gün önce İngiltere'den İstanbul'a balayı için geldikleri ve otele yerleştirdikleri öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Bakan Fahrettin Koca'dan 'Gazze' açıklaması! 27 hasta Türkiye'ye getirildi
SON DAKİKA | Candan kardeşlerin gözaltı olayında şok detaylar: Soruşturmada ünlülerin doğum doktoru çıktı!
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İsrail vahşetine sert tepki: Bunların da sonu hüsran olacak
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA | Türkiye'den, soykırımcı Netanyahu'nun Başkan Erdoğan'ı hedef alan sözlerine sert tepki!
SON DAKİKA | Amazon Türkiye, Trendyol ve Hepsiburada hakkında soruşturma açıldı
Bakan Ersoy'dan HDP'li Çelenk'e "Tamer Karadağlı" cevabı!
İsrailli Bakan Ben-Gvir hapishanelerde işkence yaptıklarını itiraf etti
"Ekmekle oynayan şerefsizdir, namussuzdur" demişti! 23 yıllık işçiyi işten çıkardı
SON DAKİKA! Dilan ve Engin Polat çiftinin şirketlerine kayyum atandı
ARKADAŞINA GÖNDER
Otel odasında tornavidalı dehşet
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA