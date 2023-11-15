Otel odasında tornavidalı dehşet

İSTANBUL Fatih'te bir otelde tornavidayla öldürülmüş halde bulunan 26 yaşındaki İngiliz vatandaşı Ayan Mohamed Dhoba'nın katilinin, eşi Ahmet Yasin M. olduğu ortaya çıktı. Geçtiğimiz gün saat 12.30'da Fatih Mevlanakapı Mahallesi'ndeki bir otelin 111 numaralı odasından gürültüler gelmesi üzerine otel görevlileri polisi aradı. Ekipler odaya girdiğinde genç kadını kanlar içinde buldu. Yapılan incelemede Dhoba'nın tornavida ile öldürüldüğü belirlendi. Vücudunda 41 ayrı kesik izi bulunan Dhoba'nın katil zanlısı olarak eşi Ahmet Yasin M. yakalandı. Cinayeti itiraf eden zanlı, tornavidayı klozete attığını söyledi. Şüpheli Ahmet Yasin K., tutuklandı. Çiftin 5 gün önce İngiltere'den İstanbul'a balayı için geldikleri ve otele yerleştirdikleri öğrenildi.