Otel önünde silahla çatıştılar

Beyoğlu Ömer Avni Mahallesi Muhtar Leyla Ildır Sokak üzerinde aralarında husumet bulunan iki grup arasında silahlı çatışma yaşandı. 20 Ocak gecesi meydana gelen olayda iki grup, otel girişinde karşı karşıya gelince önce tartışıp daha sonra silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırmaya başladılar.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kavga sonrası bir grup arabaya binerek olay yerinden uzaklaşırken diğer grupta otel binasına girerek kapısından dışarı ateş etmeye devam etti. Çıkan çatışma sonrası çevrede bulunanlar ve gruptaki şahıslar kaçarak mermilere hedef olmamak için saklanırken diğer grupta araçlarına binerek oley yerinden uzaklaştı.



ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI VAR



Silahlı kavga ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik kamera kayıtlarından saldırganların eşkalini belirledi. Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekipleri Hakan A., Veysel A., Murat Y, Ozan Y, Muhammet S'yi adreslerinde gözaltına aldı. Yapılan incelemede silahlı çatışmaya giren Hakan A'nın 16 adet, Veysel A'nın 12 adet, Murat Y'nin ise 2 suç kaydı olduğu tespit edildi. Olayda kullanılan iki adet tabanca ele geçirildi. Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildiler.