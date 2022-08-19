Otel servisi kamyona arkadan çarptı:  4’ü ağır 27 yaralı

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİLER

Kazanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer yolcular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüs sürücüsü Şeyhmuz F.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Çoğu yaralı ayakta tedavi edilirken, 4 yaralı ambulans ile yakın hastanelere kaldırıldı.

'KLİTLİ TRAFİKTE DURUYORDUM'

Kazanın ardından çekicinin sürücüsü Ömer Kızılağaç, "Trafik kilitlenmişti. Ben durduğum sırada minibüs arkamdan vurdu. Şoför ağabey virajı aldıktan sonra görmedi herhalde" diyerek yaşadığı vahşeti anlattı. Kaza sonrası olay yerine gelen otel çalışanlarının servis midibüsündeki yaralıların isimlerini alarak yetkililere bildirdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken Kemer – Antalya yolunda trafik kilitlendi. Sürücüler saatlerce trafikte kilitli kaldı.