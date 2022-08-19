Haberler Yaşam Haberleri Otel servisi kamyona arkadan çarptı:  4’ü ağır 27 yaralı
Giriş Tarihi: 19.8.2022 19:48 Son Güncelleme: 19.8.2022 20:30

Otel servisi kamyona arkadan çarptı:  4’ü ağır 27 yaralı

Antalya'da otel personellerini taşıyan servis midibüsü ile geri dönüşüm kamyonunu taşıyan çekicinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Kazanın ardından Antalya – Kemer yolu satalerce trafiğe kapandı. Kaza, saat 16.40 sıralarında Kemer-Antalya yolu üzeri Topçam mevkiinde meydana geldi. Ömer Kızılağaç (22) yönetimindeki üzerinde geri dönüşüm kamyonu bulunan çekiciye, Seyhmuz F. (61) idaresindeki içerisinde otel çalışanlarını taşıyan servis midibüsüne arkadan çarptı.

ERDOĞAN ÖZTÜRK ERDOĞAN ÖZTÜRK
Otel servisi kamyona arkadan çarptı:  4’ü ağır 27 yaralı

AYAKTA TEDAVİ EDİLDİLER

Kazanın etkisiyle ortalık savaş alanına dönerken 4'ü ağır 27 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer yolcular durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, midibüs sürücüsü Şeyhmuz F.'yi sıkıştığı yerden çıkardı. Çoğu yaralı ayakta tedavi edilirken, 4 yaralı ambulans ile yakın hastanelere kaldırıldı.

'KLİTLİ TRAFİKTE DURUYORDUM'

Kazanın ardından çekicinin sürücüsü Ömer Kızılağaç, "Trafik kilitlenmişti. Ben durduğum sırada minibüs arkamdan vurdu. Şoför ağabey virajı aldıktan sonra görmedi herhalde" diyerek yaşadığı vahşeti anlattı. Kaza sonrası olay yerine gelen otel çalışanlarının servis midibüsündeki yaralıların isimlerini alarak yetkililere bildirdi. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlatırken Kemer – Antalya yolunda trafik kilitlendi. Sürücüler saatlerce trafikte kilitli kaldı.

EN ÇOK OKUNANLAR

BİLSEM SONUÇLARI 2022 SORGULA: BİLSEM mülakat sonuçları ne zaman saat kaçta açıklanacak?
SON DAKİKA: HDP'nin 6'lı masaya giriş bileti boşa çıktı! İşte 'PKK ile ilgimiz yok' diyen HDP'nin gerçek yüzü
Evde bakım maaşı yatan iller listesi 19 Ağustos 2022 Cuma: Bugün Evde bakım maaşı yattı mı, hangi illerde?
Eskişehir'de dev altın rezervi bulundu! Piyasa değeri dudak uçuklatıyor: Tam 20 bin ons...
'3 erkek beni kaçırdı' demişti! Şoke eden gerçek çapraz sorguda ortaya çıktı
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan kritik Suriye ve Esed mesajı: Bizim böyle bir derdimiz yok...
Masterchef ana kadroya giren yarışmacılar listesi 1-16 || 18 Ağustos Masterchef ana kadroya kim girdi, yedeklerde kim var?
SON DAKİKA: Konutta dev adım! Hem fiyatlar hem de kiralar düşecek
Emekli promosyonu veren bankalar listesi 2022: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? İşte banka banka emekli maaşı promosyonu
YKS ek tercihler ne zaman yapılacak 2022 ÖSYM açıklama bekleniyor! YKS ek tercih kılavuzu ile üniversite tercihi nasıl yapılır?
ARKADAŞINA GÖNDER
Otel servisi kamyona arkadan çarptı:  4’ü ağır 27 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA